Лучшие среди самых дешевых: эти 10 б/у машин советуют эксперты
- 14.03.2025, 17:14
Фаворитов определили в рамках свежего исследования.
Цены на новые автомобили многим могут показаться довольно высокими. По этой причине рынок б/у машин привлекает внимание своей дешевизной, но необходимо выбрать лучших.
С этим есть проблема – автомобиль с пробегом может доставить неприятности с надежностью. Однако эти 10 моделей, которые отобрали эксперты iSeeCars, советуют покупать всем – они довольно надежны.
Специалисты определили лучшие б/у автомобили возрастом 10 лет, которые отличаются высочайшей надежностью и способны прослужить еще от 5 до 10 лет. Фаворитов определили в рамках свежего исследования.
Лучшие автомобили с пробегом возрастом 10 лет:
1 Honda Fit;
2 Volkswagen Passat;
3 Lincoln MKZ;
4 Kia Rio 5D;
5 Mercedes-Benz CLA;
6 Kia Rio;
7 Honda Civic;
8 Buick Encore;
9 Jeep Compass;
10 Nissan Versa.
Эксперты проанализировали 700 000 автомобилей с пробегом, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Данные сравнили с 368 млн автомобилей, чтобы определить самые надежные б/у машины.