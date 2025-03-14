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Лучшие среди самых дешевых: эти 10 б/у машин советуют эксперты

  • 14.03.2025, 17:14
Лучшие среди самых дешевых: эти 10 б/у машин советуют эксперты

Фаворитов определили в рамках свежего исследования.

Цены на новые автомобили многим могут показаться довольно высокими. По этой причине рынок б/у машин привлекает внимание своей дешевизной, но необходимо выбрать лучших.

С этим есть проблема – автомобиль с пробегом может доставить неприятности с надежностью. Однако эти 10 моделей, которые отобрали эксперты iSeeCars, советуют покупать всем – они довольно надежны.

Специалисты определили лучшие б/у автомобили возрастом 10 лет, которые отличаются высочайшей надежностью и способны прослужить еще от 5 до 10 лет. Фаворитов определили в рамках свежего исследования.

Лучшие автомобили с пробегом возрастом 10 лет:

1 Honda Fit;

2 Volkswagen Passat;

3 Lincoln MKZ;

4 Kia Rio 5D;

5 Mercedes-Benz CLA;

6 Kia Rio;

7 Honda Civic;

8 Buick Encore;

9 Jeep Compass;

10 Nissan Versa.

Эксперты проанализировали 700 000 автомобилей с пробегом, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Данные сравнили с 368 млн автомобилей, чтобы определить самые надежные б/у машины.

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