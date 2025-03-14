Новый премьер-министр Канады резко отреагировал на заявления Трампа 14.03.2025, 22:35

Марк Карни

Канада никогда не будет частью США, подчеркнул он.

Новый премьер-министр Канады Марк Карни резко высказался об очередных территориальных посягательствах президента США Дональда Трампа.

Марк Карни заявил, что не позволит американскому президенту аннексировать страну как 51-й штат, передает CNN.

- Лично я четко сказал... что мы никогда, никогда, в какой-либо форме не будем частью Соединенных Штатов, — сказал Карни на своей первой пресс-конференции в пятницу 13 марта.

- Америка – не Канада. Мы в основе своей совсем другая страна, – сказал чиновник.

Карни подчеркнул, что уважает Трампа, указав на их общий опыт в частном секторе.

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