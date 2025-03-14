Новый премьер-министр Канады резко отреагировал на заявления Трампа
- 14.03.2025, 22:35
Канада никогда не будет частью США, подчеркнул он.
Новый премьер-министр Канады Марк Карни резко высказался об очередных территориальных посягательствах президента США Дональда Трампа.
Марк Карни заявил, что не позволит американскому президенту аннексировать страну как 51-й штат, передает CNN.
- Лично я четко сказал... что мы никогда, никогда, в какой-либо форме не будем частью Соединенных Штатов, — сказал Карни на своей первой пресс-конференции в пятницу 13 марта.
- Америка – не Канада. Мы в основе своей совсем другая страна, – сказал чиновник.
Карни подчеркнул, что уважает Трампа, указав на их общий опыт в частном секторе.