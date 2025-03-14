Россия ударила ракетой по центру жилого квартала в Кривом Роге 1 14.03.2025, 23:13

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Есть пострадавшие.

Вечером 14 марта российские оккупанты ударили по центру жилого квартала в Кривом Роге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской областной военной администрации.

- Кривой Рог под ракетной атакой. Враг в очередной раз нанес коварный ракетный удар в центр жилого квартала. Очередное доказательство, что россияне воюют с гражданским населением. Соответствующие службы уже работают. Последствия уточняем, - написал он.

Позже Лысак сообщил о восьми раненых из-за российского удара, из них пятеро - госпитализированы в состоянии средней тяжести.

По его словам, повреждены три многоквартирных дома. Разрушены объекты бизнеса и городские коммуникации.

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