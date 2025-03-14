закрыть
15 марта 2025, суббота, 0:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия ударила ракетой по центру жилого квартала в Кривом Роге

1
  • 14.03.2025, 23:13
  • 1,516
Россия ударила ракетой по центру жилого квартала в Кривом Роге

Есть пострадавшие.

Вечером 14 марта российские оккупанты ударили по центру жилого квартала в Кривом Роге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской областной военной администрации.

- Кривой Рог под ракетной атакой. Враг в очередной раз нанес коварный ракетный удар в центр жилого квартала. Очередное доказательство, что россияне воюют с гражданским населением. Соответствующие службы уже работают. Последствия уточняем, - написал он.

Позже Лысак сообщил о восьми раненых из-за российского удара, из них пятеро - госпитализированы в состоянии средней тяжести.

По его словам, повреждены три многоквартирных дома. Разрушены объекты бизнеса и городские коммуникации.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и его скамеечка
Лукашенко и его скамеечка Ирина Халип
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы Леонид Невзлин
Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич