Россия ударила ракетой по центру жилого квартала в Кривом Роге

Россия ударила ракетой по центру жилого квартала в Кривом Роге1
- 14.03.2025, 23:13
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Есть пострадавшие.
Вечером 14 марта российские оккупанты ударили по центру жилого квартала в Кривом Роге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской областной военной администрации.
- Кривой Рог под ракетной атакой. Враг в очередной раз нанес коварный ракетный удар в центр жилого квартала. Очередное доказательство, что россияне воюют с гражданским населением. Соответствующие службы уже работают. Последствия уточняем, - написал он.
Позже Лысак сообщил о восьми раненых из-за российского удара, из них пятеро - госпитализированы в состоянии средней тяжести.
По его словам, повреждены три многоквартирных дома. Разрушены объекты бизнеса и городские коммуникации.