СМИ: «Амкодор» национализировали решением Мингорисполкома с грифом ДСП

СМИ: «Амкодор» национализировали решением Мингорисполкома с грифом ДСП1
- 15.03.2025, 10:59
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В прессе появился непубличный документ.
В пятницу, 14 марта, стало известно о предполагаемой национализации «Амкодора». Этой компанией ранее владел один из «кошельков» Лукашенко — бизнесмен Александр Шакутин. Выводы издания основывались на том, что из Единого госреестра компаний и ИП (ЕГР) исчезла информация об акционерах компании.
«Зеркало» опубликовало документ, подтверждающий, что теперь у «Амкодора» есть временный внешний управляющий — ОАО «БЕЛАЗ».
В распоряжении «Зеркала» оказалась доверенность, которую 3 марта 2025 года ОАО «БЕЛАЗ» выдало генеральному директору «Амкодора» Вадиму Жуку.
В документе сообщается, что «БЕЛАЗ» является временным внешним управляющим на «Амкодоре». Указано и основание для этого — решение Минского горисполкома для служебного пользования от 3 января 2025 года. Подписал ее директор «БЕЛАЗа» Сергей Лесин.
Доверенность дает Вадиму Жуку право подписывать и заверять от имени «Амкодора», а также уполномачивать дилеров покупать продукцию предприятия.
Напомним, 14 марта стало известно, что из ЕГР исчезла информация об акционерах «Амкадора». В реестре также нет данных об Александре Шакутине, владевшем большей частью акций «Амкодора».