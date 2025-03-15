закрыть
15 марта 2025, суббота, 11:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: «Амкодор» национализировали решением Мингорисполкома с грифом ДСП

1
  • 15.03.2025, 10:59
  • 1,214
СМИ: «Амкодор» национализировали решением Мингорисполкома с грифом ДСП

В прессе появился непубличный документ.

В пятницу, 14 марта, стало известно о предполагаемой национализации «Амкодора». Этой компанией ранее владел один из «кошельков» Лукашенко — бизнесмен Александр Шакутин. Выводы издания основывались на том, что из Единого госреестра компаний и ИП (ЕГР) исчезла информация об акционерах компании.

«Зеркало» опубликовало документ, подтверждающий, что теперь у «Амкодора» есть временный внешний управляющий — ОАО «БЕЛАЗ».

В распоряжении «Зеркала» оказалась доверенность, которую 3 марта 2025 года ОАО «БЕЛАЗ» выдало генеральному директору «Амкодора» Вадиму Жуку.

В документе сообщается, что «БЕЛАЗ» является временным внешним управляющим на «Амкодоре». Указано и основание для этого — решение Минского горисполкома для служебного пользования от 3 января 2025 года. Подписал ее директор «БЕЛАЗа» Сергей Лесин.

Доверенность дает Вадиму Жуку право подписывать и заверять от имени «Амкодора», а также уполномачивать дилеров покупать продукцию предприятия.

Напомним, 14 марта стало известно, что из ЕГР исчезла информация об акционерах «Амкадора». В реестре также нет данных об Александре Шакутине, владевшем большей частью акций «Амкодора».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и его скамеечка
Лукашенко и его скамеечка Ирина Халип
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы Леонид Невзлин
Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич