Новый Mercedes CLA стал электромобилем
- 15.03.2025, 13:48
Авто показали на видео.
Представлен новый Mercedes-Benz CLA третьего поколения. Модель впервые стала электрокаром и поступит в продажу с лета. Подробности авто раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.
Дизайн Mercedes CLA 2025
Дебютировал седан Mercedes CLA, однако в линейке останется и универсал (его презентуют позже). Авто сохраняет вытянутый стремительный силуэт предшественника с аркообразной крышей, а его аэродинамику улучшили — коэффициент лобового сопротивления снизили до 0,21.
Боковины Mercedes CLA 2025 стали более рельефными, а передняя часть полностью новая. Решетка радиатора, фары и фонари украшены трехлучевыми звездами Mercedes.