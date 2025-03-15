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Новый Mercedes CLA стал электромобилем

  • 15.03.2025, 13:48
Новый Mercedes CLA стал электромобилем

Авто показали на видео.

Представлен новый Mercedes-Benz CLA третьего поколения. Модель впервые стала электрокаром и поступит в продажу с лета. Подробности авто раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Дизайн Mercedes CLA 2025

Дебютировал седан Mercedes CLA, однако в линейке останется и универсал (его презентуют позже). Авто сохраняет вытянутый стремительный силуэт предшественника с аркообразной крышей, а его аэродинамику улучшили — коэффициент лобового сопротивления снизили до 0,21.

Боковины Mercedes CLA 2025 стали более рельефными, а передняя часть полностью новая. Решетка радиатора, фары и фонари украшены трехлучевыми звездами Mercedes.

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