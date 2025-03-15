«А так уже пахло весной»: Беларусь накрыли снегопады 15.03.2025, 14:09

Соцсети заполнились видео.

В Беларусь в конце недели вернулась зима. Как и обещали синоптики, вечером в пятницу и утром субботы циклон принес снегопады. Белорусы заполнили соцсети видео о том, как это выглядело в разных местах страны, пишет «Зеркало».

Снегопады начались ближе к вечеру пятницы, 14 марта, и продолжались до утра субботы. «А так уже пахло весной», — написала в комментарии к своему видео одна из жительниц Минска.

«Беларусь, в 05.10 часов 15 марта выпал снег», — пишет другой пользователь TikTok.

Снегопад прошел и в Могилеве. «Не ждали, а снег приперся», — пишет жительница этого города.

На Гомельщине ситуация похожая.

«У природы нет плохой погоды, но хочется уже тепла», — пишет жительница региона.

Не обошлось без снега и на западе Беларуси. Вот как выглядели утром субботы Ганцевичи Брестской области.

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