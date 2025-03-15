«А так уже пахло весной»: Беларусь накрыли снегопады
- 15.03.2025, 14:09
Соцсети заполнились видео.
В Беларусь в конце недели вернулась зима. Как и обещали синоптики, вечером в пятницу и утром субботы циклон принес снегопады. Белорусы заполнили соцсети видео о том, как это выглядело в разных местах страны, пишет «Зеркало».
Снегопады начались ближе к вечеру пятницы, 14 марта, и продолжались до утра субботы. «А так уже пахло весной», — написала в комментарии к своему видео одна из жительниц Минска.
@alenka090578 ♬ Original Sound - Unknown
«Беларусь, в 05.10 часов 15 марта выпал снег», — пишет другой пользователь TikTok.
@ventasvs
😍😍😍Беларусь 🌨️😇💞 У меня🛖🌲 в 05.10 часов 15 марта ,выпал снег ❄️-3 градусов 🌬️☕🧀👌♬ Снегом стать - Dj Antonio
Снегопад прошел и в Могилеве. «Не ждали, а снег приперся», — пишет жительница этого города.
@oluraolusha3 Не ждали🤣а ❄️ припёрся 🫣 #опятьснег #хочувесны #15032025 #продолжениезимы #снегидет #могилев #беларусь #автоледи #водительзарулем #осторожноскользко❄️ ♬ оригинальный звук - musicallytophit
На Гомельщине ситуация похожая.
@dinamaiseikava я понимаю: у природы нет плохой погоды, но хочется уже тепла🤗 #весна #беларусь🇧🇾 #15марта #зимавернулась #погодабомба ♬ Снег кружится - ВИА Пламя
«У природы нет плохой погоды, но хочется уже тепла», — пишет жительница региона.
@user7493800062304 #ганцевичи #беларусь🇧🇾 #2025 #снегвмарте#зимавернулась🥶🥶🥶☃️❄️🌪 #весна2025 ♬ оригинальный звук - юра шатунов легенда ❤❤❤
Не обошлось без снега и на западе Беларуси. Вот как выглядели утром субботы Ганцевичи Брестской области.