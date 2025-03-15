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«А так уже пахло весной»: Беларусь накрыли снегопады

  • 15.03.2025, 14:09
«А так уже пахло весной»: Беларусь накрыли снегопады

Соцсети заполнились видео.

В Беларусь в конце недели вернулась зима. Как и обещали синоптики, вечером в пятницу и утром субботы циклон принес снегопады. Белорусы заполнили соцсети видео о том, как это выглядело в разных местах страны, пишет «Зеркало».

Снегопады начались ближе к вечеру пятницы, 14 марта, и продолжались до утра субботы. «А так уже пахло весной», — написала в комментарии к своему видео одна из жительниц Минска.

@alenka090578

♬ Original Sound - Unknown

«Беларусь, в 05.10 часов 15 марта выпал снег», — пишет другой пользователь TikTok.

@ventasvs

😍😍😍Беларусь 🌨️😇💞 У меня🛖🌲 в 05.10 часов 15 марта ,выпал снег ❄️-3 градусов 🌬️☕🧀👌

♬ Снегом стать - Dj Antonio

Снегопад прошел и в Могилеве. «Не ждали, а снег приперся», — пишет жительница этого города.

@oluraolusha3 Не ждали🤣а ❄️ припёрся 🫣 #опятьснег #хочувесны #15032025 #продолжениезимы #снегидет #могилев #беларусь #автоледи #водительзарулем #осторожноскользко❄️ ♬ оригинальный звук - musicallytophit

На Гомельщине ситуация похожая.

@dinamaiseikava я понимаю: у природы нет плохой погоды, но хочется уже тепла🤗 #весна #беларусь🇧🇾 #15марта #зимавернулась #погодабомба ♬ Снег кружится - ВИА Пламя

«У природы нет плохой погоды, но хочется уже тепла», — пишет жительница региона.

@user7493800062304 #ганцевичи #беларусь🇧🇾 #2025 #снегвмарте#зимавернулась🥶🥶🥶☃️❄️🌪 #весна2025 ♬ оригинальный звук - юра шатунов легенда ❤❤❤

Не обошлось без снега и на западе Беларуси. Вот как выглядели утром субботы Ганцевичи Брестской области.

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