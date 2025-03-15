Пожар на нефтебазе в Туапсе тушат второй день 9 15.03.2025, 19:37

4,446

Ее атаковали дроны.

Пожар на нефтекомплексе в Туапсе продолжается вторые сутки. Экстренные службы привлекли дополнительные силы для тушения огня: сейчас в ликвидации возгорания задействовано 188 человек и 55 единиц техники, сообщает оперштаб Краснодарского края.

«Сотрудники МЧС России и экстренные службы региона продолжают охлаждать стенки горящего резервуара, а также соседние к нему конструкции, чтобы не допустить распространения огня», — написали в Telegram-канале оперативного штаба. В штабе уверили, что ситуация находится под контролем.

Пожар на нефтебазе в Туапсе произошел ночью 14 марта в результате атаки БПЛА. Загорелся один из резервуаров с бензином емкостью 20 тыс. тонн.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com