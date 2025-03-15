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Пожар на нефтебазе в Туапсе тушат второй день

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  • 15.03.2025, 19:37
  • 4,446
Пожар на нефтебазе в Туапсе тушат второй день

Ее атаковали дроны.

Пожар на нефтекомплексе в Туапсе продолжается вторые сутки. Экстренные службы привлекли дополнительные силы для тушения огня: сейчас в ликвидации возгорания задействовано 188 человек и 55 единиц техники, сообщает оперштаб Краснодарского края.

«Сотрудники МЧС России и экстренные службы региона продолжают охлаждать стенки горящего резервуара, а также соседние к нему конструкции, чтобы не допустить распространения огня», — написали в Telegram-канале оперативного штаба. В штабе уверили, что ситуация находится под контролем.

Пожар на нефтебазе в Туапсе произошел ночью 14 марта в результате атаки БПЛА. Загорелся один из резервуаров с бензином емкостью 20 тыс. тонн.

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