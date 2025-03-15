Украинские десантники взяли в плен восьмерых российских военных в Курской области

Украинские десантники взяли в плен восьмерых российских военных в Курской области1
- 15.03.2025, 20:06
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Бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ взяли в плен восьмерых российских военных в Курской области. Об этом в субботу, 15 марта, сообщает командование ДШВ в Facebook.
Отмечается, что среди пленных есть как мобилизованные, так и контрактники. Они станут очередным пополнением обменного фонда.
Пленным оказали медицинскую и психологическую помощь. По словам десантников, российские военные жалуются на бесчеловечное обращение в своих подразделениях, пытки и расстрелы за невыполнение преступных приказов.
«Эти люди выбрали жизнь, а не смерть на поле боя. С военнопленными, хорошо обращаются, они в безопасности и, вероятно, будут ждать обмена», — подчеркнули десантники и призвали военнослужащих армии РФ сдаваться в плен.