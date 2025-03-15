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ВСУ разгромили колонну бронетехники РФ, которая двигалась в сторону Часового Яра

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  • 15.03.2025, 20:22
  • 3,262
ВСУ разгромили колонну бронетехники РФ, которая двигалась в сторону Часового Яра

Видео.

На рассвете российские оккупанты попытались прорваться колонной бронетехники в сторону Часового Яра. Однако противник понес потери.

Об этом сообщает Telegram командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко.

«Более двух десятков единиц техники, включая боевые машины десанта, выдвинулись в сторону Часового Яра. Встреча была «горячей»: наши пехотинцы, артиллерия и дроновые экипажи устроили оккупантам настоящий ад на колесах», - говорится в сообщении.

Пивненко отметил, что в результате работы украинской армии, было уничтожено не менее 10 единиц техники было уничтожено или поражено.

Кроме того, он рассказал, что некоторые оккупанты вступили «спешиться», но это лишь оттянуло их неизбежную встречу с украинскими FPV-дронами.

«Пилоты уже отработали и завершили дело», - резюмировал командующий Нацгвардии Украины.

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