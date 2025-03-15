ВСУ ликвидировали российского чемпиона мира по «танковому биатлону» 4 15.03.2025, 22:40

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Танкист не смог увернуться от дрона.

ВСУ на фронте ликвидировали двукратного чемпиона мира по «танковому биатлону» Бато Цыдыпова.

По информации россСМИ, оккупант с позывным «чемпион» получил тяжелое ранение от украинского дрона под Урожайным в Донецкой области.

Он был отправлен в один в один из госпиталей Санкт-Петербурга, но врачам спасти его не удалось.

Сообщается, что уроженец Бурятии в 2015 и 2019 годах побеждал на ЧМ по «танковому биатлону», а также получал различные награды от бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу.

В 2019-м году Цыдыпов установил мировой рекорд скорости на танке Т-72Б3, разогнавшись до 84 километров в час и преодолев трассу за 1 час 33 минуты и 20 секунд.

Отметим, что соревнования по «танковому биатлону» были придуманы Министерством обороны России в 2013-м году.

На турнире в разное время принимали участие танкисты из РФ, Беларуси, Казахстана, Китая, Азербайджана, Армении и другие.

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