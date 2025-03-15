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ВСУ ликвидировали российского чемпиона мира по «танковому биатлону»

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  • 15.03.2025, 22:40
  • 4,124
ВСУ ликвидировали российского чемпиона мира по «танковому биатлону»

Танкист не смог увернуться от дрона.

ВСУ на фронте ликвидировали двукратного чемпиона мира по «танковому биатлону» Бато Цыдыпова.

По информации россСМИ, оккупант с позывным «чемпион» получил тяжелое ранение от украинского дрона под Урожайным в Донецкой области.

Он был отправлен в один в один из госпиталей Санкт-Петербурга, но врачам спасти его не удалось.

Сообщается, что уроженец Бурятии в 2015 и 2019 годах побеждал на ЧМ по «танковому биатлону», а также получал различные награды от бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу.

В 2019-м году Цыдыпов установил мировой рекорд скорости на танке Т-72Б3, разогнавшись до 84 километров в час и преодолев трассу за 1 час 33 минуты и 20 секунд.

Отметим, что соревнования по «танковому биатлону» были придуманы Министерством обороны России в 2013-м году.

На турнире в разное время принимали участие танкисты из РФ, Беларуси, Казахстана, Китая, Азербайджана, Армении и другие.

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