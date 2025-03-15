СМИ: Журналистов «Голоса Америки» отстранили от работы 5 15.03.2025, 22:51

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Речь идет о фактической остановке вещателя.

Значительное количество сотрудников «Голоса Америки» были отправлены в административный отпуск в субботу без права доступа к мейлам и выполнения работы, формирующей деятельность этого международного вещателя.

Об этом сообщают ряд американских изданий, отмечая, что масштаб отстранений до конца не понятен.

В частности, Reuters подтверждает, что несколько работников «Голоса Америки» – международного медиа, который работает более чем на 40 языках, прислали агентству копию электронного письма, в котором им сообщили о немедленном отправлении в отпуск с полным сохранением заработной платы и льгот «до особого распоряжения».

В электронных письмах, направленных руководителем отдела кадров Агентства глобальных медиа США (USAGM), материнского агентства «Голоса Америки», им было приказано не заходить в рабочие помещения и не иметь доступа к внутренним системам. Агентство точно не знает о масштабах отстранений и не смогло получить официальные комментарии по этому поводу.

Эту же информацию подтверждает New York Times, отмечая, что это сообщение получили «многие журналисты и другие сотрудники «Голоса Америки». «Журналисты отметили, что сокращения [персонала, имеющего доступ к работе] настолько масштабны, что фактически имеют следствием прекращение работы международного вещателя», – добавляет издание.

Некоторые республиканцы обвинили «Голос Америки» и другие СМИ, финансируемые государством, в предвзятом отношении к консерваторам. В прошлом месяце Маск призвал к закрытию «Голоса Америки» и Радио Свободная Европа/Радио Свобода в своем посте в соцсети X.

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