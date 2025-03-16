Корабль SpaceX пристыковался к МКС 16.03.2025, 10:27

Теперь застрявшие на станции астронавты смогут вернуться домой.

Капсула SpaceX доставила четырех астронавтов на Международную космическую станцию рано утром в воскресенье, сообщает NASA. Примерно через 29 часов после запуска капсула Crew Dragon успешно пристыковалась к МКС. Через несколько дней астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс, которые были вынуждены остаться на станции после проблем с капсулой «Старлайнер» компании Boeing, смогут вернуться на Землю, пишет Би-би-си.

Фото: Getty Images

В состав миссии Crew-10, прибывшей на МКС, входят четыре человека: астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, японский астронавт Такуя Ониси и россиянин Кирилл Песков. В ближайшее время на Землю отправятся три астронавта NASA - Бутч Уилмор, Суни Уильямс, Ник Хейг, а также россиянин Александр Горбунов.

Уилмор и Уильямс должны были провести на МКС всего восемь дней, но из-за технических проблем с экспериментальным космическим кораблем, на котором они прилетели, им пришлось пробыть там более девяти месяцев.

Фото: NASA

Астронавты должны начать свое путешествие обратно на Землю через два дня после прибытия нового экипажа. Стив Стич, менеджер коммерческой программы экипажа НАСА, сказал, что он рад этой перспективе.

«Бутч и Суни проделали отличную работу, и мы рады вернуть их», — сказал он.

Путешествие на Землю должно начаться через два дня. Но может произойти небольшая дополнительная задержка, если нужно будет подождать, пока погодные условия на Земле не станут подходящими для безопасного возвращения капсулы, предупредила Дана Вайгел, менеджер программы МКС.

«Погода всегда должна нам помогать, поэтому мы не будем торопиться, если она будет неблагоприятной», — сказала она журналистам.

Астронавты постоянно говорили, что счастливы находиться на борту космической станции, а Суни Уильямс описывала МКС как место, где она счастлива. Но доктор Симеон Барбер из британского Открытого университета сказал Би-би-си, что, вероятно, затянувшееся пребывание на станции не может пройти бесследно.

«Когда вас отправляют в рабочую поездку, которая должна продлиться неделю, вы не ожидаете, что она затянется чуть ли не на год», — сказал он.

«Это длительное пребывание в космосе нарушило ход их семейной жизни, дома произошли события, которые они упустили, поэтому наступит период потрясений».

Фото: NASA

Бутч Уилмор и Суни Уильямс прибыли на МКС в начале июня 2024 года для испытаний экспериментального космического корабля «Старлайнер», построенного аэрокосмической компанией Boeing, конкурентом SpaceX.

Миссия была отложена на несколько лет из-за технических проблем в разработке космического корабля, и в итоге возникли осложнения во время его запуска и стыковки с МКС. Неполадки произошли с некоторыми двигателями «Старлайнера», необходимыми для замедления космического корабля при входе в атмосферу Земли. Также случилась утечка гелия в двигательной системе.

Фото: NASA

NASA решило, что не пойдет даже на небольшой риск, возвращая Уилмора и Уильямс на «Старлайнере» и согласилось вернуть их на капсуле Dragon компании SpaceX. NASA решило, что лучше всего это сделать это во время запланированной ротации экипажа, даже если астронавтам придется остаться на космической станции еще несколько месяцев.

Компания Boeing постоянно заявляла, что было бы безопасно вернуть Уилмора и Уильямс на «Старлайнере», и была недовольна решением использовать вместо этого капсулу главного конкурента.

И президент США Дональд Трамп, и генеральный директор SpaceX Илон Маск заявляли, что астронавтов можно было бы вернуть домой раньше. В последний раз они говорили об этом в совместном интервью Fox News в феврале.

«Их оставили в космосе», — заявил Трамп. Когда интервьюер Шон Хэннити добавил, что астронавты должны были провести на станции восемь дней, а не почти 300, Трамп ответил односложно: «Байден». В свою очередь, Илон Маск заявил: «Их оставили там по политическим причинам».

Стив Стич из НАСА не согласен с ними. ««Мы рассмотрели широкий спектр вариантов и работали рука об руку со SpaceX, чтобы определить, какое решение будет оптимальным. Когда мы изложили свои аргументы, лучшим вариантом оказался тот, который мы сейчас используем».

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