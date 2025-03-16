В Гренландии прошли масштабные протесты против Трампа 7 16.03.2025, 10:41

2,654

Под лозунгами «Мы не продаемся» и «Yankee, go home».

В Гренландии 15 марта прошли масштабные протесты — митингующие выступали против заявлений президента США Дональда Трампа, который ранее неоднократно высказывал желание «приобрести» островное государство.

Об этом сообщает шведское издание Dagens Nyheter.

Протесты в Гренландии проходили под лозунгом «Гренландия принадлежит гренландскому народу» и «Мы не продаемся». Кроме того, отдельные участники также использовали старый лозунг «Yankee, gohome« («Янки, идите домой») - неоднократно звучавший на протяжении XX века в других странах в отношении военного присутствия США.

Как пишет издание, в столице Гренландии, городе Нууку, на митинг собрались около тысячи протестующих, и это является значительным количеством для города с населением 19 тысяч человек. А чуть позже к акции протеста также присоединились жители Сисимиута — второго по величине города острова.

На плакатах митингующих, кроме всего прочего, было написано «99,7% говорят «нет». По мнению журналистов DN, это отсылка к географическим условиям Гренландии, поскольку именно на столько процентов ее территория покрыта льдами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com