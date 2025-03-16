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Три подержанных авто, которые стоят каждой вложенной копейки

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  • 16.03.2025, 13:33
  • 4,106
Три подержанных авто, которые стоят каждой вложенной копейки

Названы наиболее удачные модели.

Покупка совершенно нового авто – это отличная идея, но как только ваша машина выедет за пределы салона, она сразу существенно потеряет в стоимости. Именно поэтому многие водители предпочитают подержанный автомобиль.

Приобретенная на вторичном рынке машина, если она в хорошем состоянии, будет служить вам отнюдь не хуже новой, и при этом вы сможете существенно сэкономить.

Британское издание Car WOW собрало тройку относительно недорогих подержанных автомобилей, на которые стоит обратить внимание в 2025 году.

Volvo XC40

Три подержанных авто, которые стоят каждой копейки: наиболее удачные модели

Покупка удобного и небольшого внедорожника не означает компромисс со стилем. Это убедительно доказывает Volvo XC40. Модель предлагает элегантный салон с достаточным количеством места для всех пассажиров.

Да, некоторые элементы управления салоном несколько неудобны, однако это не критично. Информационно-развлекательная система на базе Google оставляет лишь наилучшее впечатление. XC40 также достаточно удобен для дальних поездок как для водителя, так и для пассажиров.

Hyundai Ioniq 5

Три подержанных авто, которые стоят каждой копейки: наиболее удачные модели

Hyundai Ioniq 5 – это один из лучших электрических внедорожников, которые вы можете купить хоть новым, хоть подержанным. Он практичный, хорошо оборудованный и приятный в управлении, а в салоне много места для пассажиров.

Минус модели в том, что багажник у нее мог бы быть и побольше. Например, таким, как у Skoda Enyaq. Однако Ioniq 5 гораздо стильнее своего конкурента. Ретро-футуристический дизайн помогает ему выделиться, а запас хода составляет 475 км.

BMW Z4

Этот надежный спортивный кабриолет на вторичном рынке доступен по очень приятной цене. BMW Z4 не только выглядит великолепно, но и может похвастаться по-настоящему шикарным салоном и багажником приличного размера, как для небольшого двухместного автомобиля.

Да, Mercedes SLC предлагает еще больший комфорт. Зато BMW Z4 прекрасно себя чувствует даже на не очень качественной дороге. Информационно-развлекательная система Z4 также оставляет после себя только самые лучшие впечатления.

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