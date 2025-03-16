СМИ: Киев добился прорыва в важной военной технологии 6 16.03.2025, 13:52

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Китай больше не сможет шантажировать Украину.

Украина сделала решающий шаг к независимости в сфере беспилотной авиации: компания Vyriy Drone впервые передала украинским военным тысячу FPV-дронов, собранных исключительно из украинских комплектующих, пишет «Милитарный».

Это настоящий технологический прорыв, который избавляет страну от зависимости от китайских деталей, ведь Китай – союзник России и ограничивает экспорт технологий, которые могут использоваться в военной сфере.

Теперь без Китая

Компания Vyriy Drone передала тепловизионные 8-дюймовые FPV-дроны, созданные без единой китайской детали. Вся электроника, включая камеры, видеопередатчики, полетные контроллеры и системы управления, произведена украинскими компаниями D1 и Odd Systems.

Это означает, что Украина больше не зависит от поставок из Китая, который ранее усилил экспортный контроль за технологиями двойного назначения.

Решение о полной локализации принято самими производителями, хотя контракт этого не требовал.

Vyriy Drone два года работала над заменой иностранных деталей, и теперь компания будет поставлять только полностью украинские дроны.

Локализация позволила снизить цену и нарастить производство

Отказ от китайских комплектующих не привел к удорожанию дронов – благодаря правильной экономической политике их удалось удешевить до уровня FPV-дронов с китайскими запчастями (около 30 000 гривен за единицу).

Замминистра обороны Валерий Чуркин сообщил, что в Украине готовят налоговые льготы для производителей высокотехнологичной продукции, чтобы поддержать локальное производство БПЛА.

Украина выходит на новый уровень Украинские дроны уже стали настоящим кошмаром для российской армии.

Только в 2024 году ВСУ произвели более 2 миллионов БПЛА, что превзошло возможности США, Европы и России.

Теперь благодаря полному отказу от китайских комплектующих Украина создает беспилотники, не зависят от внешних поставщиков, что делает их производство стабильным и стратегически безопасным:

Это важнейший этап в развитии украинской беспилотной авиации.

Украина продолжает наращивать производство и приближается к статусу мирового лидера в сфере FPV-дронов.

Российская армия теперь столкнется с еще более мощной волной украинских БПЛА, а Китай больше не сможет повлиять на производство в Украине.

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