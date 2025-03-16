Основатель Bolt вошел в совет третьего по стоимости стартапа в Европе 16.03.2025, 16:27

Компания оценена в 14 миллиардов евро.

Шведская финтех-компания Klarna объявила на этой неделе о том, что основатель компании Bolt Маркус Виллиг и финансовый директор Никлас Неглен войдут в состав совета компании, пишет delfi.lt.

Klarna - один из самых дорогих стартапов в Европе, занявший третье место в рейтинге, составленном технологическим порталом Sifted. Компания оценена в 14 миллиардов евро. Одновременно основанная Виллигом компания Bolt заняла девятое место со стоимостью 7,4 миллиарда евро.

«Инновационный подход Klarna к платежам меняет индустрию, и я с нетерпением жду возможности поддержать команду Klarna», - сказал Виллиг в пресс-релизе.

У компании Klarna 85 миллионов клиентов по всему миру и 600 000 розничных партнеров. В последние недели мировые СМИ сообщают о том, что Klarna готовится к выходу на биржу.

Неделю назад Bloomberg написал, что первичное размещение акций может начаться в ближайшие несколько недель, но сроки могут измениться.

По данным Bloomberg, Klarna хочет разместить акции на Нью-Йоркской фондовой бирже и привлечь 1 миллиард долларов США.

Цель - рыночная стоимость в 15 миллиардов долларов США. На пике популярности в 2021 году шведская компания оценивалась в 45,6 миллиарда долларов США, но в следующем году ее рыночная стоимость значительно снизилась до 6,7 миллиарда долларов США.

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