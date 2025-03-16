Главком ВСУ назвал число российских потерь с начала года
- 16.03.2025, 17:24
- 2,116
Сырский поблагодарил украинских воинов за стойкость.
С начала 2025 года российские оккупанты в войне против Украины в живой силе потеряли более 100 тыс. человек. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в воскресенье, 16 марта.
«Благодаря слаженной и профессиональной работе наших защитников общие потери оккупантов в живой силе с начала этого года превысили 100 тысяч человек», — отметил Сырский.
Он поблагодарил украинских военных за профессиональную работу и стойкость, а также подчеркнул, что Силы обороны Украины продолжают уничтожать оккупантов по всей линии фронта.
Стоит отметить, что 16 марта в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки армия РФ потеряла около 1400 военных убитыми и ранеными.