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ВСУ разбили еще одну колонну россиян на квадроциклах

  • 16.03.2025, 18:16
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ВСУ разбили еще одну колонну россиян на квадроциклах

Оккупантов отправляют в мясные штурмы.

Попытки ВС РФ зайти во фланг ВСУ, прорвавшись к селу Басовка на Сумщине, оборачиваются разгромами и потерями. Украинские силы успешно отбивают штурмы, уничтожая живую силу противника.

Об этом откровенно рассказал российский Z-ресурс «Северный канал», связанный с ВС РФ, передает «Диалог».

ВСУ активно используют беспилотники, чтобы сдержать движение противника на этом участке. Оккупантов, которые появляются в этой зоне, немедленно уничтожают.

«Басовку продолжаем штурмовать на квадроциклах. И продолжаем… получать по полной. Уже который день подряд. Казалось бы, сделали выводы, но нет - снова вперед, снова по тому же сценарию, снова под удары. Жалко парней. Очень жалко», - написал Z-канал.

По его данным, в самоубийственные штурмы на этом участке своих солдат отправляет командование 56-го полка ВС РФ.

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