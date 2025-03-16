ВСУ разбили еще одну колонну россиян на квадроциклах
- 16.03.2025, 18:16
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Оккупантов отправляют в мясные штурмы.
Попытки ВС РФ зайти во фланг ВСУ, прорвавшись к селу Басовка на Сумщине, оборачиваются разгромами и потерями. Украинские силы успешно отбивают штурмы, уничтожая живую силу противника.
Об этом откровенно рассказал российский Z-ресурс «Северный канал», связанный с ВС РФ, передает «Диалог».
ВСУ активно используют беспилотники, чтобы сдержать движение противника на этом участке. Оккупантов, которые появляются в этой зоне, немедленно уничтожают.
«Басовку продолжаем штурмовать на квадроциклах. И продолжаем… получать по полной. Уже который день подряд. Казалось бы, сделали выводы, но нет - снова вперед, снова по тому же сценарию, снова под удары. Жалко парней. Очень жалко», - написал Z-канал.
По его данным, в самоубийственные штурмы на этом участке своих солдат отправляет командование 56-го полка ВС РФ.