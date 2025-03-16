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Пожар на НПЗ: жителей российского Туапсе попросили реже выходить на улицу

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  • 16.03.2025, 20:43
  • 2,122
Пожар на НПЗ: жителей российского Туапсе попросили реже выходить на улицу

Предприятие атаковали дроны ВСУ.

Власти российского Туапсе попросили жителей реже выходить на улицу из-за загрязнений в воздухе, которые возникли в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на местную нефтебазу.

Об этом глава города Сергей Бойко написал в своем телеграм-канале.

«В воздухе выявлено превышение допустимой нормы загрязняющих веществ. В связи с этим выполняйте необходимые рекомендации», — говорится в посте.

По словам главы города, в настоящее время, МЧС все еще тушит возгорание лесной подстилки в районе аула Малое Псеушхо и села Анастасиевки, пожары там локализовали. На месте возгорания на самой нефтебазе пока остается сильное задымление, уточнил Бойко.

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