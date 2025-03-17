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В Беларуси ускоряется инфляция

  • 17.03.2025, 9:09
В Беларуси ускоряется инфляция

Увеличение цен заметили даже лояльные властям эксперты.

Аналитики Евразийского банка развития, которые лояльны белорусским властям, в своем еженедельном макрообзоре в очередной раз коснулись темы инфляции в Беларуси, а также вновь озвучили свой прогноз относительно изменения ее уровня в ближайшие месяцы.

В ЕАБР напомнили, что в феврале годовой показатель инфляции в Беларуси составил 5,6% после 5,2% в январе.

Как отмечают в банке, что ускорение роста цен отмечается по всем основным компонентам потребительской корзины: цены на продовольствие выросли в феврале на 6,7% после 6,5% месяцем ранее, на непродовольственные товары – на 3,4% после 3,3% в январе.

Наиболее заметное ускорение отмечается в услугах (6,5% год к году после 5,2%), что связано с повышением регулируемых тарифов на ЖКУ.

Сохраняется повышательная динамика в устойчивой компоненте: базовая инфляция составила 5,8% в феврале после 5,7% в январе 2025 года.

Эксперты ЕАБР заявили, что ожидают сохранения инфляции на уровне около 5,5% год к году в ближайшие месяцы.

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