В Бресте Volkswagen разорвало на части 17.03.2025, 9:41

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Авто влетело в столб.

Водитель погиб при столкновении легковушки со столбом в Бресте. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

ДТП случилось 17 марта около 03.05. Предварительно установлено, что 26-летний водитель Volkswagen двигался по проспекту Машерова со стороны бульвара Космонавтов в направлении улицы Пионерской. Вблизи дома № 67 он не справился с управлением автомобиля и врезался в световую опору. От удара легковушку разорвало на части.

В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.

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