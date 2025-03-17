Саакашвили приговорили к более чем 12 годам тюрьмы

Саакашвили приговорили к более чем 12 годам тюрьмы4
- 17.03.2025, 12:09
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Вынесен новый приговор экс-президенту Грузии.
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили суд признал виновным по делу о незаконном пересечении государственной границы.
Об этом пишет «Эхо Кавказа».
В понедельник, 17 марта, ему назначили наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы.
Поскольку суды Грузии уже приговорили экс-президента страны в целом к девяти годам лишения свободы, судья заявил, что в итоге он проведет в заключении 12 лет и шесть месяцев.
«Этим приговором [срок по делу о незаконном пересечении границы] частично добавляется к наказанию, назначенному приговором Тбилисского городского суда от 12 марта 2025 года [по «делу о пиджаках»], – восемь лет... В итоге, по совокупности приговоров, Михаилу Саакашвили устанавливается окончательная мера наказания в виде лишения свободы сроком на 12 лет и шесть месяцев», – заявил судья.
По этому приговору Саакашвили останется в заключении до 1 апреля 2034 года.