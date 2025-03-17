ВСУ успешно контратаковали в Харьковской области 17.03.2025, 14:32

1,154

Удачная атака на левом берегу реки Оскол.

Бойцы Сил обороны Украины добились локальных успехов на юго-востоке Харьковской области, вернув под свой контроль ранее утраченные земли, располагающиеся в районе Боровой (речь идет о поселке Боровая Изюмского района, который располагается на левом берегу реки Оскол), информируют в американском Институте изучения войны.

Также подчеркивается, что ВС РФ тоже пытались проводить штурмовые действия на данном направлении, но успехов не имели.

«15 и 16 марта 2025 года ВС РФ наступали на северо-восток от Боровой возле Загрызово, Богуславки и Лозовой; и на запад от Боровой возле Копанок, Надежды и Новоегоровки», – пишут OSINT-наблюдатели.

Кроме того, российские захватчики пытались наступать на севере Харьковщины, а также на Купянском направлении (восток области - возле Кутьковки, Камянки, Петровки и Петропавловки). Эти атаки противника также были отражены Силами обороны Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com