Бельгия и Руанда разрывают дипломатические отношения
- 17.03.2025, 16:55
Из-за событий в Демократической Республике Конго.
Бельгия и Руанда объявили о взаимной высылке дипломатов из-за резкого ухудшения двусторонних отношений на фоне вооруженного конфликта на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает «Радио Свобода».
Официальный Кигали заявил о разрыве дипломатических отношений с Бельгией и дал бельгийским дипломатам 48 часов на выезд из страны, обвинив Брюссель в «использовании лжи и манипуляций для формирования необоснованно враждебного мнения о Руанде». Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево назвал этот шаг «непропорциональным» и отметил, что Руанда, вместо диалога, предпочитает разрыв связей. В ответ Брюссель объявит руандийских дипломатов персонами нон грата, добавил министр.
Лидеры стран Африки пытаются добиться долгосрочного перемирия в ДРК, где продолжаются бои между правительственными войсками и повстанческой группировкой этнических тутси М23, которую поддерживает Руанда. Восстание тутси в ДРК началось в 2022 году.
По данным источников в ООН, на которые в январе ссылалось BBC, в боевых действиях на стороне повстанцев участвуют несколько тысяч руандийских военных. Европейский Союз и США призывают Руанду вывести свои войска из ДРК. Руанда отрицает, что поддерживает повстанцев и обвиняет ДРК в поддержке группировки хуту «Демократические силы освобождения Руанды», нападающей на тутси как ДРК, так и в Руанде.
В результате геноцида руандийских тутси с апреля по июнь 1994 года в Руанде были убиты от 500 тысяч до 1 миллиона 100 тысяч человек. Приказ о массовых убийствах тогда отдало правительство хуту.