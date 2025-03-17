США продадут суперъяхту Amadea российского миллиардера Керимова 17.03.2025, 17:39

Судно оценено в 300 миллионов долларов.

Прокуроры США получили право выставить на аукцион суперъяхту Amadea, принадлежащую российскому миллиардеру Сулейману Керимову, который находится под санкциями. Об этом сообщает The Financial Times.

Власти конфисковали 106-метровое судно с вертолетной площадкой в мае 2022 года на Фиджи из-за нарушения американских законов о противодействии отмыванию денег.

Стоимость Amadea оценивается в $300 миллионов. Судно оснащено фешенебельными удобствами, включая бассейн, тренажерный зал, спа-салон, конференц-зал, винный погреб и аквариум для лобстеров. Центральным элементом интерьера является рояль Pleyel, вручную расписанный и с инкрустированными элементами из 24-каратного золота.

Хотя прокуроры утверждают, что яхта принадлежала Керимову, сам миллиардер отвергает эти обвинения. Министерство юстиции США получило свидетельства персонала судна и записи судового журнала, которые подтверждают, что Керимов был первым пассажиром Amadea и проводил время на борту вместе с дочками. Кроме того, он был причастен к изменениям в интерьере и обустройстве судна.

Бывший гендиректор компании «Роснефть» Эдуард Худайнатов пытался заявить себя владельцем яхты, но суд решил, что он не более чем подставное лицо. Так что продаже яхты дан ход.

Конфискация и будущая продажа Amadea - важное достижение группы KleptoCapture, созданной Министерством юстиции США в 2022 году для поиска активов, связанных с окружением главы России Владимира Путина.

Этот шаг также позволит завершить многолетнее финансирование обслуживания судна, которое обходилось американским налогоплательщикам в $7 миллионов в год.

Согласно американскому законодательству, конфискованные активы могут быть переданы для помощи Украине.

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