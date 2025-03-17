Эксперты определили пять самых экономичных б/у автомобилей 17.03.2025, 18:29

1,590

Надежность этих моделей – приятный бонус.

Недорогие автомобили, которые помогают экономить топливо, привлекают особенное внимание на вторичном рынке. Все же речь идет об экономии с двух сторон, поэтому покупатели ищут лучшие б/у машины.

Такие модели позволят реже заезжать на АЗС и потратить сэкономленные средства на что-нибудь приятное. OBOZ.UA рассказывает о 5 лучших автомобилях с пробегом, которые порадуют своей экономичностью.

В списке есть и гибридные модели, которые вдобавок отличаются надежностью, и компактные легкие модели, которые оснащены небольшими экономичными двигателями.

Лучшие экономичные автомобили на вторичном рынке:

• Dacia Sandero;

• Honda Jazz;

• Toyota Prius;

• Toyota Yaris.

• Ford Fusion Energi.

Популярные гибридные модели Toyota Prius и Ford Fusion Energi, несмотря на сложность конструкции, всегда отмечаются за высокую надежность.

А Dacia Sandero, Honda Jazz и Toyota Yaris – очень удачные компактные машины, которые держат марку даже на рынке б/у авто.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com