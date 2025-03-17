Эксперты определили пять самых экономичных б/у автомобилей
- 17.03.2025, 18:29
- 1,590
Надежность этих моделей – приятный бонус.
Недорогие автомобили, которые помогают экономить топливо, привлекают особенное внимание на вторичном рынке. Все же речь идет об экономии с двух сторон, поэтому покупатели ищут лучшие б/у машины.
Такие модели позволят реже заезжать на АЗС и потратить сэкономленные средства на что-нибудь приятное. OBOZ.UA рассказывает о 5 лучших автомобилях с пробегом, которые порадуют своей экономичностью.
В списке есть и гибридные модели, которые вдобавок отличаются надежностью, и компактные легкие модели, которые оснащены небольшими экономичными двигателями.
Лучшие экономичные автомобили на вторичном рынке:
• Dacia Sandero;
• Honda Jazz;
• Toyota Prius;
• Toyota Yaris.
• Ford Fusion Energi.
Популярные гибридные модели Toyota Prius и Ford Fusion Energi, несмотря на сложность конструкции, всегда отмечаются за высокую надежность.
А Dacia Sandero, Honda Jazz и Toyota Yaris – очень удачные компактные машины, которые держат марку даже на рынке б/у авто.