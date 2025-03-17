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Эксперты определили пять самых экономичных б/у автомобилей

  • 17.03.2025, 18:29
  • 1,590
Эксперты определили пять самых экономичных б/у автомобилей

Надежность этих моделей – приятный бонус.

Недорогие автомобили, которые помогают экономить топливо, привлекают особенное внимание на вторичном рынке. Все же речь идет об экономии с двух сторон, поэтому покупатели ищут лучшие б/у машины.

Такие модели позволят реже заезжать на АЗС и потратить сэкономленные средства на что-нибудь приятное. OBOZ.UA рассказывает о 5 лучших автомобилях с пробегом, которые порадуют своей экономичностью.

В списке есть и гибридные модели, которые вдобавок отличаются надежностью, и компактные легкие модели, которые оснащены небольшими экономичными двигателями.

Лучшие экономичные автомобили на вторичном рынке:

• Dacia Sandero;

• Honda Jazz;

• Toyota Prius;

• Toyota Yaris.

• Ford Fusion Energi.

Популярные гибридные модели Toyota Prius и Ford Fusion Energi, несмотря на сложность конструкции, всегда отмечаются за высокую надежность.

А Dacia Sandero, Honda Jazz и Toyota Yaris – очень удачные компактные машины, которые держат марку даже на рынке б/у авто.

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