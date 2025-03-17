Трамп пригрозил Ирану в случае дальнейших атак хуситов на корабли США 17.03.2025, 20:37

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По его словам, «последствия будут ужасными».

Президент США Дональд Трамп заявил, что возложит на Иран ответственность за любые дальнейшие нападения хуситов и пригрозил «ужасными последствиями». Об этом в понедельник, 17 марта, сообщает CNN.

«Каждый выстрел, сделанный хуситами, с этого момента будет рассматриваться как выстрел, сделанный из оружия и под руководством Ирана, и Иран будет нести ответственность и понесет последствия. Эти последствия будут ужасными!» — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

По его словам, любая дальнейшая атака или возмездие со стороны хуситов будет «встречаться с большой силой, и нет никаких гарантий, что эта сила на этом остановится».

«Сотни нападений, совершаемых хуситами, зловещими бандитами и головорезами, которые базируются в Йемене и которых ненавидит йеменский народ, происходят из Ирана и созданы им», — написал Трамп.

Ранее советник президента по нацбезопасности Майк Волц заявил, что авиаудары, которые США нанесли по йеменским хуситам 15 марта, были направлены на нескольких лидеров хуситов, поддерживаемых Ираном. Они были уничтожены.

15 марта президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что Соединенные Штаты наносили удары по десяткам целей йеменских хуситов.

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