Цена российской нефти может упасть ниже $50 за баррель 17.03.2025, 20:46

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ОПЕК+ увеличивает добычу.

Увеличение нефтедобычи странами ОПЕК+ и замедление мировой экономики в результате развязанной Дональдом Трампом торговой войны заставляют ведущих аналитиков снижать прогнозы мировых цен на нефть. Если их оценки подтвердятся, российская нефть может упасть ниже $50 за баррель.

Самые пессимистичные прогнозы среди крупнейших инвестбанков дают Citigroup и JPMorgan Chase: они ждут снижения цены Brent до $60-65 за баррель в течение этого года, отмечает Bloomberg. Citigroup отличается наиболее «медвежьим» настроем, считая, что средняя цена составит $60 во II и III кварталах и опустится до $55 за баррель в IV-м. Оценка JPMorgan не позволяет надеяться на восстановление котировок в более долгосрочной перспективе: банк ждет среднюю цену в 2026 г. на уровне $61 и возможного падения до $50 за баррель в результате смягчения санкций США в отношении российской и иранской нефти.

На понижательную тенденцию ориентируются и те, кто непосредственно занимается масштабными нефтяными операциями, – нефтетрейдеры. Трамп вел предвыборную кампанию под лозунгом «бури, детка, бури», и считалось, что поддержка им нефтяной отрасли принесет ей существенную пользу. Но снижение цен невыгодно добывающим компаниям, а смягчением регулирования Трамп не занимается – он слишком занят торговыми войнами. «Нефтяная промышленность бурит слишком много, – заявил на прошлой неделе на энергетической конференции в Хьюстоне Торбьорн Торнквист, председатель совета директоров одного из крупнейших нефтетрейдеров Gunvor. – И внутри, и за пределами ОПЕК бурят больше, чем оправдывал бы рост спроса».

Страны ОПЕК+ в начале марта договорились о постепенном увеличении с апреля поставок нефти на мировой рынок, которые они трижды откладывали с прошлого сентября. Одновременно аналитики стали прогнозировать замедление роста мировой экономики в результате хаотичной политики Трампа по введению многочисленных пошлин против торговых партнеров, на что те отвечают собственными ограничениями. Дополнительным негативным фактором становится неопределенность, которая уже начала подрывать потребительскую и предпринимательскую уверенность.

В результате Goldman Sachs, который дольше других ведущих инвестбанков сохранял достаточно высокие прогнозы по нефти, в понедельник снизил оценку с $70-85 до $65-80 за баррель. «Мы ожидаем, что Brent останется выше $70 в ближайшие месяцы», но «больше не считаем $70 уровнем поддержки», говорится в аналитическом отчете банка.

Morgan Stanley и Bank of America ждут, что цена во втором полугодии будет колебаться в районе $65-70 за баррель.

Brent после решения ОПЕК+ опустилась ниже $70 и с тех пор торгуется вокруг этой отметки. К 20.00 мск в понедельник она стоила около $71 за баррель.

Между тем, дисконт российской нефти Urals в последние два месяца, после введения администрацией Джо Байдена прощальных санкций против российского нефтяного флота и сектора, составляет около $15-16 за баррель. И падение ее цены становится серьезной проблемой для бюджета, в который Министерство финансов закладывало цену в $69,7 за баррель. Если в начале года баррель Urals продавали по $70 и дороже, то в начале февраля – уже за $62, а в марте котировки рухнули до минимальных за 14 месяцев $54 за баррель.

В случае падения Brent к $60 и при сохранении дисконта российская нефть может стоить около $45 за баррель. Дополнительным ударом для бюджета становится укрепление национальной валюты, в результате которого правительство получает меньше рублей за проданные баррели. Если в начале года доллар стоил более 102 руб., то в понедельник – уже менее 84 руб.

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