Латвия хочет закрыть на полгода границу с Беларусью

Латвия хочет закрыть на полгода границу с Беларусью2
- 17.03.2025, 21:17
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Для пешеходов и велосипедистов.
Латвия рассматривает возможность закрыть границу с Беларусью для пешеходов и велосипедистов, речь идет о сроке, как минимум, в шесть календарных месяцев.
Государственная пограничная охрана Латвии намерена обратиться к правительству с просьбой частично закрыть единственный действующий пункт пропуска на границе с Беларусью. Речь идет о пункте пропуска «Патерниеки», который с территории Беларуси носит название «Григоровщина».
Как сообщил руководитель государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс, он намерен подать Кабмину Латвии соответствующее предложение о закрытии пункта пропуска для пешеходов и велосипедистов уже 17 марта 2025 года. При этом автотранспорта эта мера, если она будет реализована, не затронет.
— Мы пришли к выводу, что существует высокий риск того, что пункт может быть использован для массового проникновения нелегальных мигрантов в Латвию, — сказал Пуятс.
По его словам, если правительство Латвии одобрит данное предложение, то белорусско-латвийский пункт пропуска будет частично закрыт как минимум на полгода.