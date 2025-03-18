В России создадут систему массового онлайн-слежения 18.03.2025, 4:03

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В России планируют внедрить цифровую платформу, которая будет анализировать поведение граждан в Интернете и формировать на них электронные досье под предлогом борьбы с мошенничеством. Соответствующий тендер разместило Министерство цифрового развития РФ на портале госзакупок, пишет The Moscow Times в понедельник, 17 марта.

Согласно техническому заданию, система ежедневно будет обрабатывать до 360 миллионов звонков, 77 миллионов пользователей соцсетей и 10 миллионов онлайн-транзакций. Если алгоритмы сочтут разговор или сообщение подозрительным, они будут немедленно заблокированы. Данные будут поступать от МВД, банков и интернет-провайдеров.

Для слежения будет использоваться искусственный интеллект, который будет интегрирован на всех уровнях коммуникации – от мобильных операторов до специального приложения. Система сможет анализировать активность пользователя, контролировать запущенные программы на устройствах, включая мессенджеры и банковские приложения, а также идентифицировать "вредоносное или шпионское" ПО.

Система также будет определять местонахождение граждан и обмениваться данными с мобильными операторами, банками, МВД, Следственным комитетом, Генпрокуратурой и Росфинмониторингом.

Операторы связи будут обязаны передавать информацию о смене SIM-карт или IMEI пользователей, а Госуслуги – данные о смене паролей, контактной информации и попытках входа в систему.

Критерием попадания в базу может стать случайный контакт с мошенником или утечка личных данных. По оценке центробанка РФ, в 2024 году каждый третий россиянин сталкивался с мошенниками, а количество утекших в сеть записей превысило 700 миллионов.

Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что эта система фактически легализует массовое слежение. По словам специалиста Александра Литреева, под подозрение может попасть любой – достаточно употребить «запрещенное» слово или раскритиковать власть. Исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев считает, что эта система станет механизмом для борьбы с VPN-сервисами и независимым контентом.

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