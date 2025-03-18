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ЦАХАЛ возобновил воздушные удары по целям в Газе

  • 18.03.2025, 9:12
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ЦАХАЛ возобновил воздушные удары по целям в Газе

Израиль заявил о срыве сделки с ХАМАС.

В ночь с понедельника на вторник израильская армия нанесла воздушные удары по целям в секторе Газа, сообщают информационные агентства. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о том, что Израиль «возобновил боевые действия», сообщает «Радио Свобода».

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, он отдал приказ о воздушных ударах в ответ на отсутствие прогресса в переговорах о продлении режима прекращения огня. В заявлении министра обороны Израиля говорится о том, что боевые действия не прекратятся до тех пор, «пока наши заложники не будут возвращены домой и мы не достигнем всех целей в этой войне».

В заявлении группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, говорится о том, что нарушение Израилем соглашения о прекращении огня ставят под вопрос судьбу «заключенных в Газе».

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт сообщила о том, что Израиль предварительно известил администрацию Трампа о намерении нанести воздушные удары.

Информационные агентства цитируют свои источники в израильском руководстве, которые говорят, что объектами ударов стали командиры ХАМАС среднего уровня, руководство группировки и ее инфраструктура. Они предполагают, что воздушными ударами эта операция не ограничится.

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