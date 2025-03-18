СМИ: Польская разведка обнаружила в Беларуси африканский спецназ 6 18.03.2025, 13:07

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Фото: Charter97.org

Его обучают бойцы ЧВК «Вагнер».

Польская военная разведка внимательно следит за растущей ролью учебного центра, созданного ЧВК «Вагнер» в Беларуси для обучения ведению боевых действий с использованием дронов. Последние, кого там обучали, были бойцы спецназа из африканских стран, союзников Москвы, пишет Грегори Приолон для Intelligence Online (перевод — сайт Charter97.org).

Польская военная разведка (SWW) выражает обеспокоенность ростом числа тренировок по ведению боевых действий с использованием дронов, которые на авиабазе Витебск-Северный (Журжево) проводят члены российской ЧВК «Вагнер» с одобрения Минска.

По данным источников Intelligence Online в Варшаве, подразделения радиоперехвата Департамента IV SWW (отвечающего за радиоэлектронную разведку, SIGINT) внимательно следят за деятельностью этого центра, который приобретает все большее значение. Каждый месяц там проходят подготовку иностранные военнослужащие из Африки.

Источники в Польше сообщают, что в конце февраля в Витебске проходили обучение бойцы 36-го батальона спецназа Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтара. В эти же дни базу посетили Саддам Хафтар (сын Халифы Хафтара) и Руслан Члян, известный как «Радимир», новый куратор российской деятельности ЧВК «Вагнер» в Ливии. Они прибыли, чтобы наблюдать за маневрами на учебном полигоне.

В ближайшее время в Беларусь также прибудет контингент из Мали для прохождения аналогичных тренировок. Варшава крайне этим обеспокоена и пытается предупредить союзников по НАТО.

Тренировки очень интенсивные. Их проводят инструкторы из России. В течение трех недель участников отрабатывают:

– основы эксплуатации тактических дронов-разведчиков и ударных дронов (Autel Robotics Evo II и DJI Mavic 3 Pro);

– использование систем сброса боеприпасов;

– сборку FPV-дронов с помощью 3D-принтеров;

– программирование бортового ПО;

– пилотирование и применение противопехотных и противотанковых зарядов.

На полигоне в Витебске, за которым пристально следят спутники польской разведки, создана разветвленная сеть окопов и разбитая бронетехника, имитирующая условия реального боя в Украине. Обучение также проводится на заброшенной авиабазе Журжево.

Кроме того, курсанты изучают методы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками. «Вагнеровцы» используют для этого системы подавления SERP-VS6D, поставляемые российской госорганизацией «Ростех».

Длительное пребывание бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси, одобренное Лукашенко в июне 2023 года, с самого начала вызывало серьезные опасения у польской разведки. SWW и польское Агентство внутренней безопасности (ABW) опасаются, что российские наемники могут быть задействованы в диверсиях и тайных операциях против Польши.

Эти опасения усилились после того, как с сентября 2024 года российские инструкторы в Беларуси, которыми руководил Сергей Чубко, начали готовить белорусские войска к войне дронов.

Основной костяк инструкторов составляют ветераны битвы за Бахмут. Они ежемесячно проводят несколько курсов для пехотных частей, десантников регулярной белорусской армии, спецназа и группы «Альфа» белорусского КГБ. Обучение включает сборку, программирование, ремонт и пилотирование FPV-дронов.

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