Польша и страны Балтии выходят из договора о запрете противопехотных мин 2 18.03.2025, 13:41

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Они заявили об ухудшении ситуации на границе с Беларусью.

Министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы обнародовали совместное заявление, в котором рекомендуют денонсировать Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Заявление опубликовано 18 марта на сайте польского правительства.

Свое намерение министры объяснили ухудшением ситуации с безопасностью в регионе, в частности ростом угрозы против государств-членов НАТО, которые граничат с Россией и Беларусью.

«В свете этой нестабильной ситуации с безопасностью, обозначенной агрессией России и постоянной угрозой, которую она представляет для евроатлантического сообщества, крайне важно определить все меры, которые могут способствовать укреплению нашей способности сдерживания и обороны», — говорится в заявлении.

Поэтому они считают, что «в нынешней среде безопасности» крайне важно предоставить вооруженным силам «гибкость и возможность выбора относительно потенциального использования современных систем оружия и решений для укрепления защиты восточного фланга Альянса».

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