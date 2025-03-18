Белоруска нелегально жила в Польше более 300 дней
- 18.03.2025, 17:30
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Ее задержали.
Пограничники Силезского отдела пограничной охраны Польши задержали 11 иностранцев, которые нарушили правила пребывания в Польше. Среди задержанных — граждане Индии, Грузии, Бангладеш, Индонезии, Молдовы, Узбекистана и Беларуси.
Как сообщает пограничная служба страны, белоруска находилась на территории Польши без разрешающих документов 303 дня,
Всех задержанных обязали покинуть Польшу в течение 30 дней. Им также запретили въезжать в страны Шенгенской зоны в течение одного или двух лет.