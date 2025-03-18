Белоруска нелегально жила в Польше более 300 дней 18.03.2025, 17:30

2,110

Ее задержали.

Пограничники Силезского отдела пограничной охраны Польши задержали 11 иностранцев, которые нарушили правила пребывания в Польше. Среди задержанных — граждане Индии, Грузии, Бангладеш, Индонезии, Молдовы, Узбекистана и Беларуси.

Как сообщает пограничная служба страны, белоруска находилась на территории Польши без разрешающих документов 303 дня,

Всех задержанных обязали покинуть Польшу в течение 30 дней. Им также запретили въезжать в страны Шенгенской зоны в течение одного или двух лет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com