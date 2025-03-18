Стало известно имя победительницы конкурса «Мисс-Минск»5
- 18.03.2025, 20:30
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Девушка учится в Белорусском государственном университете культуры и искусств.
Обладательницей титула «Мисс Минск — 2025» стала 18-летняя Екатерина Трикоза, сообщил телеканал СТВ.
Девушка учится в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Свой жизненный девиз обозначила так: «Жизнь — это ценный подарок, проживи ее достойно».
Титул первой вице-мисс достался Виталии Жмако, вторая вице-мисс — Алия Короткая.
Другие номинации на конкурсе поделили таким образом: «Мисс доброе сердце» — Дарья Пыж; «Мисс спорт» — Анастасия Некрашевич; «Мисс фото» — Кристина Мельникова; «Мисс топ-модель» — Софья Федоренко; «Мисс дружба» (выбор участниц) — Кристина Бельская; «Мисс зрительских симпатий» — Екатерина Трикоза.