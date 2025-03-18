Стало известно имя победительницы конкурса «Мисс-Минск» 5 18.03.2025, 20:30

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Екатерина Трикоза

Девушка учится в Белорусском государственном университете культуры и искусств.

Обладательницей титула «Мисс Минск — 2025» стала 18-летняя Екатерина Трикоза, сообщил телеканал СТВ.

Девушка учится в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Свой жизненный девиз обозначила так: «Жизнь — это ценный подарок, проживи ее достойно».

Титул первой вице-мисс достался Виталии Жмако, вторая вице-мисс — Алия Короткая.

Другие номинации на конкурсе поделили таким образом: «Мисс доброе сердце» — Дарья Пыж; «Мисс спорт» — Анастасия Некрашевич; «Мисс фото» — Кристина Мельникова; «Мисс топ-модель» — Софья Федоренко; «Мисс дружба» (выбор участниц) — Кристина Бельская; «Мисс зрительских симпатий» — Екатерина Трикоза.

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