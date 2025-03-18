Трамп поддержал идею Путина организовать матчи НХЛ и КХЛ
- 18.03.2025, 21:33
НХЛ в марте 2022 года приостановила все контакты с бизнес-партнерами в РФ.
Президент США Дональд Трамп поддержал идею российского диктатора Владимира Путина организовать матчи между Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Об этом сообщили в Кремле по итогам телефонного разговора двух президентов.
«Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ», — говорится в сообщении.
НХЛ в марте 2022 года приостановила все контакты с бизнес-партнерами в России, а также работу русскоязычного сайта и социальных сетей из-за войны РФ в Украине.