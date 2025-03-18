Макрон на фоне разговора Трампа и Путина призвал Европу вооружаться 9 18.03.2025, 22:03

8,214

Эммануэль Макрон

Франция также разместит истребители с ядерными боеголовками вблизи Германии.

На фоне прошедшего телефонного разговора между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом французский президент Эммануэль Макрон во вторник, 18 марта, заявил, что Франция и Европа должны продолжать вооружаться, чтобы «избежать войны».

— Это выбор, который мы сделали и будем делать дальше. В этом отношении сдерживание — это возможность для нашей страны, — написал французский лидер на своей странице в соцсети X.

18 марта Эммануэль Макрон заявил, что с 2035 года на авиабазе Люксей-сен-Совер, расположенной возле границы с Германией, будут размещены истребители Rafale с ядерными боеголовками.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com