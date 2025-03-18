Макрон на фоне разговора Трампа и Путина призвал Европу вооружаться

Макрон на фоне разговора Трампа и Путина призвал Европу вооружаться9
- 18.03.2025, 22:03
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Франция также разместит истребители с ядерными боеголовками вблизи Германии.
На фоне прошедшего телефонного разговора между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом французский президент Эммануэль Макрон во вторник, 18 марта, заявил, что Франция и Европа должны продолжать вооружаться, чтобы «избежать войны».
— Это выбор, который мы сделали и будем делать дальше. В этом отношении сдерживание — это возможность для нашей страны, — написал французский лидер на своей странице в соцсети X.
18 марта Эммануэль Макрон заявил, что с 2035 года на авиабазе Люксей-сен-Совер, расположенной возле границы с Германией, будут размещены истребители Rafale с ядерными боеголовками.