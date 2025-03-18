ЦАХАЛ заявил о ликвидации фактического премьера ХАМАС 18.03.2025, 22:17

1,198

Также были уничтожены нескольких других лидеров террористической группировки.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации фактического премьер-министра контролируемого ХАМАС Сектора Газа и нескольких других высокопоставленных чиновников террористической группировки.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В своем заявлении армия израильские военные утверждают, что убили четырех высокопоставленных чиновников ХАМАС в рамках широкомасштабной кампании бомбардировок десятков объектов в Секторе Газа.

Среди ликвидированных — заместитель министра внутренних дел Махмуд Абу Вафах, руководитель правительственных общественных работ Иссам Даалис, заместитель министра юстиции Ахмед аль-Хатта и генеральный директор службы внутренней безопасности Бахджат Абу Султан.

Исаам Даалис, фактический премьер-министр ХАМАС, заменил Рави Муштаха после его убийства Израилем в июле 2024 года.

ЦАХАЛ заявил, что эти атаки направлены на то, чтобы «нанести удар по военному и правительственному потенциалу террористической организации ХАМАС и устранить угрозу для государства Израиль и его граждан».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com