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ЦАХАЛ заявил о ликвидации фактического премьера ХАМАС

  • 18.03.2025, 22:17
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ЦАХАЛ заявил о ликвидации фактического премьера ХАМАС

Также были уничтожены нескольких других лидеров террористической группировки.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации фактического премьер-министра контролируемого ХАМАС Сектора Газа и нескольких других высокопоставленных чиновников террористической группировки.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В своем заявлении армия израильские военные утверждают, что убили четырех высокопоставленных чиновников ХАМАС в рамках широкомасштабной кампании бомбардировок десятков объектов в Секторе Газа.

Среди ликвидированных — заместитель министра внутренних дел Махмуд Абу Вафах, руководитель правительственных общественных работ Иссам Даалис, заместитель министра юстиции Ахмед аль-Хатта и генеральный директор службы внутренней безопасности Бахджат Абу Султан.

Исаам Даалис, фактический премьер-министр ХАМАС, заменил Рави Муштаха после его убийства Израилем в июле 2024 года.

ЦАХАЛ заявил, что эти атаки направлены на то, чтобы «нанести удар по военному и правительственному потенциалу террористической организации ХАМАС и устранить угрозу для государства Израиль и его граждан».

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