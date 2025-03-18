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ВСУ поразили северокорейскую САУ Koksan в Курской области

  • 18.03.2025, 23:54
ВСУ поразили северокорейскую САУ Koksan в Курской области

Видеофакт.

В Курской области РФ украинские аэророзыскники 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов Сил беспилотных систем в взаимодействии с подразделением реактивной артиллерии нанесли удар по трем северокорейским самоходным артиллерийским установкам «Коксан». Видео опубликовало командование Сил беспилотных систем ВСУ.

Отмечается, что артиллерийские установки, которые армия РФ получила как военную помощь от Северной Кореи, были скрыты среди деревьев. Для дополнительного маскирования и защиты от FPV-дронов враг установил на них так называемые «мангалы».

Операторы полка обнаружили САУ и скорректировали по ним огонь украинской реактивной артиллерии, которая применила осколочно-фугасные и кассетные боевые части.

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