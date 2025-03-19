В Турции арестовали главного политического оппонента Эрдогана 3 19.03.2025, 12:33

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Экрем Имамоглу

Мэра Стамбула обвиняют в коррупции и связях с террористами.

В Турции задержали и арестовали главного политического оппонента президента Реджепа Тайипа Эрдогана — мэра Стамбула 54-летнего Экрема Имамоглу. По данным Anadolu Agency, власти выдали ордера на арест еще около ста лиц, связанных с политиком, включая его пресс-секретаря и менеджера медиакомпании Medya AŞ Мурата Онгуна. В прокуратуре Стамбула сообщили, что речь идет о расследовании дел о коррупции и терроризме.

Как уточняет CNN, аресты прошли за несколько дней до предварительных выборов главной оппозиционной Республиканской народной партии (НРП), на которых, как ожидалось, Имамоглу будет выдвинут от партии в качестве кандидата в президенты. Помимо Онгуна и Имамоглу задержали также руководителя предвыборной кампании мэра Стамбула Неджати Озкана. Все задержанные обвиняются в «создании преступной организации, вымогательстве, взяточничестве, мошенничестве и сговоре на торгах».

Предварительно, ряд связанных с Имамоглу чиновников мэрии завышали цены на закупку услуг от Medya A.Ş. и Kültür A.Ş (ее менеджер Махир Полат также задержан). В прокуратуре полагают, что эти компании получали заказы по цене, намного превышающей их реальную стоимость. Также речь идет о случаях вымогательства и взятках. По информации Sabah, ожидается арест еще нескольких журналистов и бизнесменов. У Medya AŞ уже запросили необходимые следствию документы, а также изъяли компьютеры.

По информации прокуратуры, Имамоглу также находится под следствием по подозрению в оказании помощи Рабочей партии Курдистана (РПК) и Союзу общин Курдистана (СОК), которые Анкара считает террористическими организациями.

После задержания Имамоглу власти Стамбула временно запретили демонстрации в городе (до 23 марта) «в целях поддержания общественного порядка». Некоторые станции метро и дороги в центре Стамбула были перекрыты. По данным NetBlocks, в стране ограничен доступ к соцсети X, YouTube, Instagram и TikTok.

Кроме того, накануне турецкие власти аннулировали университетский диплом Имамоглу, что может помешать ему побороться с Эрдоганом на предстоящих президентских выборах (по Конституции Турции, выдвигаться на должность могут только граждане с высшим образованием). В 2024 году он победил выбранного правителем Турции кандидата в гонке за пост мэра Стамбула.

Сам Имамоглу в видеообращении в своем X сказал, что «горстка людей, пытающихся украсть волю народа» послала за ним полицию и силы безопасности. «Мы столкнулись с великой тиранией. Но я хочу, чтобы вы знали, что я не сдамся», — заявил он.

Уголовное расследование против Имамоглу было открыто еще в начале года. Тогда же задержали несколько оппозиционных политиков — лидера партии «Зафер» Умита Оздага, главу НРП Озгюра Озеля, руководителя администрации стамбульского района Бешикташ Рызу Акполата.

На фоне новых арестов случился обвал турецкой лиры, пишет Bloomberg. На международном рынке Форекс курс турецкой валюты упал по состоянию на 10:40 мск до рекордных 41,1 лиры за $1. В то же время индекс Borsa Istanbul 100 на открытии упал на 6,9%, что привело к приостановке торгов. После повторного открытия акции турецкой биржи опустились еще на 4,6%. Из-за падения гособлигаций их доходность взлетела на 175 б. п., до 29,94%.

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