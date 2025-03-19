«Чистки» Эрдогана обвалили лиру на историческое дно 4 19.03.2025, 13:35

3,582

Банки Турции продали $8 млрд за полдня.

Турецкая лира упала на более чем 11% по отношению к доллару США, достигнув исторического минимума. Это спровоцировало массовую распродажу активов, обвал индекса Borsa Istanbul 100 (-6,9%) и рост доходности гособлигаций Турции (до 29,94%). К полудню банки Турции продали около $8 млрд , чтобы поддержать лиру. Шторм на рынках произошел после того, как власти Турции заблокировали доступ к соцсетям, пытаясь ограничить распространение информации об аресте главного политического соперника Эрдогана Экрема Имамоглу.

Об этом сообщает Bloomberg. Данные о распродаже валюты агентству предоставили источники в турецкой банковской системе. В целом турецкая мира 19 марта продемонстрировала самую плохую динамику среди валют аналогичного класса в мире.

Чистки Эрдогана обрушили лиру и турецкие рынки

Главной причиной обвала стала политическая нестабильность, вызванная задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Он является одним из популярнейших политиков страны и ключевым конкурентом президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах 2028 года. Арест произошел только через день после того, как турецкие власти аннулировали его университетский диплом – шаг, который может юридически лишить его возможности участвовать в предстоящих выборах.

Эталонный индекс Borsa Istanbul 100 на открытии упал на 6,9%, что вынудило биржу временно остановить торги в соответствии с правилами биржевой безопасности. После возобновления работы акции продолжили падать и закрылись на 4,6% ниже предыдущего уровня.

Параллельно суверенные 10-летние облигации Турции упали, а их доходность выросла на 175 базисных пунктов до 29,94% – самого высокого уровня в этом году. Эти характеристики отражают массовый выход инвесторов с турецкого рынка на фоне политической неопределенности.

«Турецкие активы находятся под сильным давлением продаж», – отметил Петр Матис, старший валютный аналитик In Touch Capital Markets. По его словам, задержание Имамоглу рассматривается как еще один шаг Эрдогана к усилению автократического контроля и попытка устранить сильнейшего соперника перед выборами 2028 года.

Политические потрясения обычно сильно влияют на турецкий рынок акций, поскольку на нем преобладают отечественные инвесторы, чувствительно реагирующие на нестабильность. По данным Турецкого депозитария ценных бумаг, местные инвесторы контролируют около 62,5% всех турецких акций, что делает их поведение ключевым фактором для динамики рынка.

До последних событий мировые инвесторы надеялись, что Турция станет более стабильной финансово благодаря снижению инфляции, уменьшению процентных ставок и возможному улучшению отношений с Европейским Союзом. Однако арест Имамоглу и последующая волна репрессий разрушили этот оптимизм. Среди прочего, овернайт оффшорные ставки на лиру подскочили более чем на 10 процентных пунктов до 48%, сигнализируя о массовом сворачивании позиций в турецкой валюте.

На фоне протестов и политической нестабильности Турция также ограничила доступ к ряду популярных социальных сетей. По данным интернет-монитора NetBlocks, в среду власти заблокировали доступ к X (Twitter), YouTube, Instagram и TikTok, чтобы ограничить распространение информации об арестах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com