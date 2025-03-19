Украинские бойцы разбили штурмовую колонну РФ на Северском направлении 1 19.03.2025, 15:47

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Видеофакт.

На Северском направлении украинские защитники остановили наступление российских оккупантов. Они уничтожили бронетехнику и сорвали попытку прорыва.

Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица».

На Северском направлении украинские защитники успешно остановили наступление российских оккупантов, которые пытались прорвать оборону с помощью бронетехники.

Враг задействовал колонну бронемашин для доставки личного состава на передовые позиции, однако эта попытка была сорвана силами обороны.

Украинские артиллеристы и операторы FPV-дронов нанесли точные удары по технике противника. В результате часть бронемашин была уничтожена, а другие - выведены из строя.

Кроме того, остатки штурмовых групп, которые пытались отступить, также попали под удары беспилотников и артиллерии.

Попытка прорыва провалилась, а позиции украинских защитников остались незыблемыми. Враг не смог достичь успеха, а тактическая ситуация на этом направлении осталась под контролем Сил обороны Украины.

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