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Украинские бойцы разбили штурмовую колонну РФ на Северском направлении

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  • 19.03.2025, 15:47
  • 1,632
Украинские бойцы разбили штурмовую колонну РФ на Северском направлении

Видеофакт.

На Северском направлении украинские защитники остановили наступление российских оккупантов. Они уничтожили бронетехнику и сорвали попытку прорыва.

Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица».

На Северском направлении украинские защитники успешно остановили наступление российских оккупантов, которые пытались прорвать оборону с помощью бронетехники.

Враг задействовал колонну бронемашин для доставки личного состава на передовые позиции, однако эта попытка была сорвана силами обороны.

Украинские артиллеристы и операторы FPV-дронов нанесли точные удары по технике противника. В результате часть бронемашин была уничтожена, а другие - выведены из строя.

Кроме того, остатки штурмовых групп, которые пытались отступить, также попали под удары беспилотников и артиллерии.

Попытка прорыва провалилась, а позиции украинских защитников остались незыблемыми. Враг не смог достичь успеха, а тактическая ситуация на этом направлении осталась под контролем Сил обороны Украины.

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