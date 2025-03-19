Половина специй в России оказалась подделкой с канцерогенами

Половина специй в России оказалась подделкой с канцерогенами1
- 19.03.2025, 16:13
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В некоторых нашли кишечную палочку.
В половине продукции на российском рынке специй и приправ нашли опасные для здоровья вещества: канцерогены, мутагены и токсины, сообщил Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) со ссылкой на лабораторные исследования. Организация отметила, что в начале 2024 года угрозу представляли лишь несколько взятых на анализ образцов, однако сейчас их количество резко возросло. Например, в продукции под брендами «Спайс мастер» (компания «Сантус») и «Приправыч» (компания «Проксима») допустимые нормы канцерогенов были превышены в 40 раз. Также в ряде приправ выявили кишечную палочку, пишет The Moscow Times.
В связи с этим НСЗПП попросил правительство ужесточить контроль за оборотом пряностей, усилить проверку их качества и ввести минимальные розничные цены по аналогии с табачной и алкогольной продукцией, пишет «Коммерсантъ». Кроме того, в союзе считают, что Минпромторг должен обязательно регистрировать в своем реестре всех поставщиков сырья. Сейчас производство и продажа пряностей регулируются наднациональными техническими регламентами.
С точки зрения главы НСЗПП Павла Шапкина, минимальную цену нужно установить только на продукцию экономсегмента, чтобы вытеснить с рынка подделки. По его словам, если перец или паприка продаются дешевле 500 рублей за 1 кг, то это явно суррогат. Согласно подсчетам «Руспродсоюза», в конце 2024 года средние розничные цены на черный перец-горошек превысили 2 тыс. рублей за 1 кг, что на 8,5% больше год к году.
В Институте развития предпринимательства и экономики считают предложенные меры излишними. Там напомнили, что регулирование цен не является «эффективным инструментом для обеспечения безопасности продукции, а скорее создает дополнительный административный барьер».
Исполнительный директор российского производителя пряностей «Айдиго» Руслан Бабицын считает, что усиление контроля за сырьем, которое поставляется из-за границы, приведет к его «заметному подорожанию». Он также напомнил, что с июля в России введут обязательную маркировку пряностей, которая позволит бороться с контрафактом.
По данным аналитической компании «Нильсен», с января 2024-го по январь 2025 года натуральные продажи приправ и специй сократились на 1,4%, а денежные — увеличились на 10%.