Украина вернула 197 защитников из российского плена

Украина вернула 197 защитников из российского плена1
- 19.03.2025, 16:53
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Обмен произошел через Беларусь.
Украина и Россия передали друг другу по 175 военнопленных. Кроме того, в Киев вернулись 22 тяжелораненых военнослужащих ВСУ.
Накануне Путин после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обещал, что в рамках «жеста доброй воли» со стороны Москвы в Украину будут отправлены 23 раненых украинских военных.
В Минобороны России уточнили, что российские военнослужащие находятся в Беларуси. Там также отметили участие в организации обмена ОАЭ.