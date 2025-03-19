Украина вернула 197 защитников из российского плена 1 19.03.2025, 16:53

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Обмен произошел через Беларусь.

Украина и Россия передали друг другу по 175 военнопленных. Кроме того, в Киев вернулись 22 тяжелораненых военнослужащих ВСУ.

Накануне Путин после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обещал, что в рамках «жеста доброй воли» со стороны Москвы в Украину будут отправлены 23 раненых украинских военных.

В Минобороны России уточнили, что российские военнослужащие находятся в Беларуси. Там также отметили участие в организации обмена ОАЭ.

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