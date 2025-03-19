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ВСУ уничтожили военную технику и склад россиян в Луганской области

  • 19.03.2025, 18:22
ВСУ уничтожили военную технику и склад россиян в Луганской области

Мастерская работа украинских бойцов попала на видео.

В Луганской области украинские пограничники ударили дронами по позициям оккупантов. Россияне потеряли несколько единиц техники и склад горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Пограничное подразделение беспилотных авиационных систем «Феникс» попало по укрытию и военной технике врага в Серебрянском лесничестве.

«Логистика врага горит, техника - уничтожена. Подразделение наносит точные удары по складам и позициям оккупантов в Луганской области», - заявили в Госпогранслужбе.

По результатам работы украинских операторов дронов было поражено укрытие и грузовик российских оккупантов. Уничтожен минометный расчет, пушка, автомобиль и склад ГСМ.

Мастерскую работу пограничников Госпогранслужба показала на видео.

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