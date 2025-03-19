ВСУ уничтожили военную технику и склад россиян в Луганской области
- 19.03.2025, 18:22
Мастерская работа украинских бойцов попала на видео.
В Луганской области украинские пограничники ударили дронами по позициям оккупантов. Россияне потеряли несколько единиц техники и склад горюче-смазочных материалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Пограничное подразделение беспилотных авиационных систем «Феникс» попало по укрытию и военной технике врага в Серебрянском лесничестве.
«Логистика врага горит, техника - уничтожена. Подразделение наносит точные удары по складам и позициям оккупантов в Луганской области», - заявили в Госпогранслужбе.
По результатам работы украинских операторов дронов было поражено укрытие и грузовик российских оккупантов. Уничтожен минометный расчет, пушка, автомобиль и склад ГСМ.
Мастерскую работу пограничников Госпогранслужба показала на видео.