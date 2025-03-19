Тайвань назвал дату потенциального вторжения Китая 19.03.2025, 19:07

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Остров на учениях будет отрабатывать ответ на возможную атаку китайской армии.

Тайвань в ходе своих ежегодных военных учений обозначил 2027-й как год, в котором может произойти вторжение армии Китайской Народной Республики (КНР), пишет Bloomberg.

Дата была указана в документе, опубликованном 18 марта для информирования тайваньских законодателей о предстоящих учениях. На них будет отрабатываться ответ на возможную атаку китайской армии.

Авторы публикации отметили, что в общедоступных документах, которые содержат планы предыдущих масштабных военных учений за последние десять лет, не упоминается год, когда могло бы произойти вторжение.

Обозначение 2027 года как даты потенциальной атаки со стороны КНР может быть способом преодолеть противоречия в парламенте Тайваня, где оппозиционные партии оспаривают некоторые планы военных расходов, заявил директор правозащитной группы Formosa Defense Vision Джек Чен. По его мнению, это может заставить оппозицию в парламенте почувствовать, что увеличение военного бюджета является насущной необходимостью.

В октябре 2024 года председатель КНР Си Цзиньпин призвал военных «всесторонне усилить подготовку к войне и обеспечить войскам надежную боевую готовность». В декабре 2024 года Китай объявил о «серьезном недовольстве» США из-за поставок американцами оружия Тайваню.

Вашингтон официально поддерживает принцип «одного Китая», однако американские власти считают статус острова неурегулированным и обещают ему защиту в случае попытки КНР восстановить над ним контроль силовым путем.

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