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Число ежемесячных активных пользователей Telegram превысило миллиард

  • 19.03.2025, 19:36
Число ежемесячных активных пользователей Telegram превысило миллиард

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Мессенджер Telegram набрал более 1 млрд ежемесячных активных пользователей, став вторым по популярности сервисом для обмена сообщениями в мире после WhatsApp без учета китайского WeChat, сообщил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Он отметил, что увеличились также показатели вовлеченности пользователей. По данным Дурова, в среднем каждый открывает Telegram 21 раз в день и проводит в нем 41 минуту.

Существенно выросла и прибыль компании — в 2024 году она составила $547 млн. Дуров утверждает, что администрация мессенджера WhatsApp на протяжении многих лет пыталась копировать функции Telegram, а также вкладывала миллиарды в лоббирование и PR-кампании. Однако Telegram продолжил расти, стал прибыльным и сохранил независимость.

У сайта Charter97.org есть канал в популярном мессенджере Telegram.

В этом канале мы публикуем самые важные новости Беларуси и мира, интересные интервью и аналитику, фото и видео с протестных акций белорусов.

Если вы уже пользуетесь этим мессенджером, вам нужно просто пройти по ссылке и подписаться на канал.

А если еще нет — скачать его можно с официального сайта Telegram.org.

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