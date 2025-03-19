Правительство Сербии ушло в отставку после массовых протестов в Белграде 19.03.2025, 20:05

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Новый кабмин должен быть сформирован в течение 30 дней.

Правительство Сербии во главе с премьером Милошем Вучевичем ушло в отставку на фоне набирающих обороты протестов в стране, сообщает Politico. Новый кабмин должен быть сформирован в течение 30 дней — до 18 апреля. Если этого не произойдет, будут назначены внеочередные парламентские выборы. Президент страны Александр Вучич ранее допустил, что они могут состояться 8 июня. Последние всеобщие выборы в Сербии прошли полтора года назад.

Хотя Вучевич объявил об уходе еще в конце января, парламент подтвердил его отставку только 19 марта, вскоре после того, как в Белграде прошла крупнейшая за последние десятилетия акция протеста. Митинг состоялся в субботу, 15 марта. Только по официальным оценкам, в нем приняли участие 107 тыс. человек. Согласно подсчетам мониторинговой организации Public Assembly Archive, цифра была в три раза выше — 325 тыс. человек.

При этом протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Они начались в ноябре после обрушения бетонного навеса над входом в здание железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Тогда погибли 15 человек в возрасте от шести до 74 лет. Жители Сербии выступили против коррупции в стране, потребовали привлечь к ответственности виновников трагедии и отставки правительства. Ядром волны протестов считаются студенты.

На последней акции произошло несколько инцидентов. Сначала неизвестный на BMW въехал в толпу и сбил трех человек, при задержании он оказал сопротивление. А во время 15 минут молчания, когда участники митинга чтили память погибших, раздался приглушенный звук и толпа резко разделилась на две части бегущих в панике людей. Оппозиция обвинила полицейских в использовании «звуковой пушки» для разгона демонстрантов, отмечая, что незадолго до того правоохранители спешно покинули участок, а пострадавшие затем обращались с характерными симптомами. В МВД Сербии назвали эту версию «гнусной ложью», а президент Вучич пообещал уйти в отставку, если ему предъявят доказательства применения звукового оружия против мирных граждан.

После этого вице-президент оппозиционной Партии свободы и справедливости (ССП), депутат Мариника Тепич опубликовала фото отряда полиции у здания парламента рядом с машиной с неким устройством на капоте. По словам Тепич, речь идет об американском акустическом излучателе мощностью 146 дБ, с максимальным радиусом действия 1700 метров. Их в 2021 году закупило МВД Сербии. На этом фоне лидер ССП Драган Джилас пообещал инициировать расследование против Вучича.

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