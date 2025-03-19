Против хвалившего Путина премьера Антигуа и Барбуда начали расследование в США 19.03.2025, 21:52

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Гастон Браун

Гастон Браун приезжал на Петербургский экономический форум.

Федеральный судья в Нью-Йорке выдал разрешение адвокатам дочери миллиардера Бb>Андрея Гурьева, Юлии Гурьевой-Молоховой, на доступ к финансовым документам премьера Антигуа и Барбуда Гастона Брауна и других людей, причастных к продаже 81-метровой мегаяхты Alfa Nero. Ею владела семья Гурьева. Адвокаты хотят запросить платежи по продаже яхты за пять лет из Федерального резервного банка Нью-Йорка и компании Clearing House Payments. «Финансовые отчёты скажут всё за себя», — сказал юрист Гурьевой Мартин Де Лука. Он расследует незаконные операции в целях личного обогащения причастных к сделке. Лидеры оппозиции Антигуа и Барбуда также потребовали предоставить информацию о том, как были потрачены средства.

Браун не согласен с обвинениями: «Заявление о пропаже $10 млн из дохода является выдумкой», — написал премьер в сообщении ABC. В ответ он обвинил Гурьеву-Молохову в клевете. В июле 2024 года жена Брауна, Мария Браун, министр строительства страны, сообщила, что деньги ушли на погашение госдолга. За несколько дней до этого Браун заявил, что потратит деньги на строительство курорта. Куда были потрачены средства на самом деле, до сих пор неизвестно. Следователи сообщили, что документы о продаже «больше не доступны, поскольку, по всей видимости, исчезли».

В июле 2024 года Браун продал яхту за $40 млн владельцам турецкой компании Yildirim Group. Оценочная стоимость судна составляла $120 млн. Бывший гендиректор Google Эрик Шмидт предлагал за нее $67 млн, но отказался от сделки. Дочь миллиардера считает продажу незаконной и утверждает, что владелицей мегаяхты являлась именно она. В августе 2022 года Минфин США ввел санкции против Андрея Гурьева, заявив, что он является частью группы «элит, связанных с Кремлем» и «известным близким соратником» Владимира Путина. Также в США был принят закон, который позволяет продавать активы для последующей передачи денежных средств на помощь Украине.

Сам Браун при этом является сторонником России в конфликте и был редким лидером, который приезжал на Петербургский экономический форум. «Если бы я был украинским лидером, я бы не подвергал свой народ и свою страну разрушениям, которые сопровождают членство в НАТО», — говорил в начале этого года Браун. Он не верит, что Владимир Путин начал войну с целью аннексии украинской территории.

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