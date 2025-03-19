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ВСУ уничтожили замаскированное противотанковое орудие МТ-12 «Рапира»

  • 19.03.2025, 23:16
ВСУ уничтожили замаскированное противотанковое орудие МТ-12 «Рапира»

Видео.

Украинские пограничники-операторы БпЛА нанесли врагу на Сумском направлении сокрушительный удар. Воины атаковали замаскированное противотанковое орудие МТ-12 «Рапира», технику и ликвидировали личный состав противника.

Об этом сообщает телеграм-канал Госпогранслужбы Украины.

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