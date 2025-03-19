ВСУ уничтожили замаскированное противотанковое орудие МТ-12 «Рапира»

Украинские пограничники-операторы БпЛА нанесли врагу на Сумском направлении сокрушительный удар. Воины атаковали замаскированное противотанковое орудие МТ-12 «Рапира», технику и ликвидировали личный состав противника.
Об этом сообщает телеграм-канал Госпогранслужбы Украины.
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